Aggressione in classe, il racconto di un compagno: "Era tranquillo, colpiva senza emozione"

Uno studente dell'Istituto tecnico Emilio Alessandrini di Abbiategrasso ha aggredito la sua professoressa. La donna, 51 anni, è stata ferita al braccio e alla testa con un'arma da taglio, ma non è in pericolo di vita. E' ricoverata all'ospedale di Legnano.

Il ragazzo, che ha 16 anni, è stato bloccato dai Carabinieri. Aveva un grosso coltello da caccia ma anche una pistola, che poi è risultata un giocattolo: con quest'arma finta aveva intimato ai compagni di uscire dalla classe, tanto che in un primo tempo i soccorsi erano stati allertati per una sparatoria. All'arrivo dei militari il 16enne non ha opposto resistenza, lasciando la pistola e il coltello ben visibili sul banco. Avrebbe aggredito la docente all'improvviso, non è ancora chiaro se dopo una discussione.

Nel servizio di Sara Grattoggi la testimonianza di uno studente e le interviste al Vice Brigadiere Francesco Stranieri dei Carabinieri di Milano e a Michele Raffaeli, Preside dell'Istituto Alessandrini di Abbiategrasso