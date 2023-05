Abbiategrasso, parla il preside dell'istituto dove è stata aggredita la prof: "Non avevamo segnali"

"Non ci sono evidenze particolari, non avevamo segnali. Avevo convocato per domani i genitori per motivi didattici".

Queste le parole del preside dell'istituto superiore Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, Michele Raffaeli, parlando dello studente di 16 anni che ha aggredito in aula la professoressa di 51 anni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la docente stava passando tra i banchi, all'inizio della lezione, quando, appena superata la fila dove siede lo studente poi bloccato, è stata aggredita alle spalle.