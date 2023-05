Alberto Angela e l'eredità del padre: "Farò un nuovo programma, ma non si chiamerà SuperQuark"

Alberto Angela ha annunciato un nuovo programma di divulgazione scientifica che andrà in onda in prima serata a partire dalla prossima estate. Ospite da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", ha parlato di quanto sia stata importante la figura di suo padre Piero, scomparso lo scorso agosto, per molti giovani che hanno scelto il mondo della scienza.

Alberto Angela ha spiegato di voler riprendere da suo padre le redini della divulgazione scientifica nella tv pubblica, per non disperdere l'eredità del più grande amante della conoscenza che la televisione italiana abbia mai avuto.

La nuova trasmissione non ha ancora un nome. Certamente non si chiamerà SuperQuark: "Quello rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra".