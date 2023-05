Alleanza Verdi e Sinistra: " Indisponibili su presidenzialismo, no bicamerale"

"Abbiamo comunicato la indisponibilità del gruppo a sostenere riforme in chiave presidenzialista. Noi riteniamo che vada tutelata la figura del presidente della Repubblica, immaginiamo cosa avrebbe potuto essere l'Italia senza Mattarella. Ci batteremo per questo. Abbiamo anche fatto notare che il combinato disposto tra autonomia differenziata e presidenzialismo creerà diseguaglianze e impoverirà drammaticamente il sud del Paese. Le vere priorità sono quelle legate a disoccupazione, inflazione e l'emergenza che questo governo non vuole affrontare, quella climatica". Lo ha detto Angelo Bonelli, di Avs, al termine dell'incontro sulle riforme con la premier Giorgia Meloni e i rappresentanti del governo. "La bicamerale - ha aggiunto - non ci convince, se delle riforme devono essere fatte si deve tornare alla centralità del Parlamento".

"Noi ci aspettiamo e auspichiamo che si costruisca un fronte ampio a difesa della nostra Costituzione, l'iniziativa del governo è sbagliata". Così Nicola Fratoianni, in rappresentanza del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, al termine del confronto sulle riforme istituzionali con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Non è questa la strada, la Costituzione va difesa e applicata", ribadisce.