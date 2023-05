Bonaccini riferisce un elenco di richieste fatte a Giorgia Meloni a Ravenna

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini parla dopo l 'incontro avvenuto a Ravenna con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni . “I primi interventi che chiediamo al governo saranno quelli per sollevare i cittadini dagli adempimenti fiscali, poi fondi per la ricostruzione al 100% come fu per il terremoto, e poi ci servono interventi per la ricostruzione materiale per le infrastrutture", ha detto Bonaccini.