Emilia-Romagna, Sgarbi a RaiNews24: "Ho chiamato Meloni, serve Esercito per cittadini e patrimonio"

Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, intervistato da RaiNews24: “Ho chiamato Meloni e aspetto che mi dia una risposta su un punto fondamentale, che l’Esercito accorra nelle zone alluvionate su due livelli, quello dell’aiuto ai cittadini e alle opere d’arte. Servono almeno 500 camion dell’Esercito e idrovore. Siamo in un tempo di guerra in cui occorre difendere i cittadini dalla violenza della natura. Stato deve essere presente”.

“Serve l’Esercito per l’archivio di Forlì per libri, sculture e opere d’arte e tecnici specializzati sulla tutela del patrimonio come dopo il terremoto”.