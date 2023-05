In India si ribalta una barca che trasportava turisti: i morti sono almeno 20

Tragedia al largo di una spiaggia nel sud dell'India: più di 20 persone, tra cui bambini, hanno perso la vita quando una barca a due piani, che trasportava oltre 30 passeggeri, si è capovolta domenica notte. Il ministro dello sport ha confermato che la barca è stata portata a riva e ulteriori corpi potrebbero essere recuperati dall'interno. Al momento quattro persone in condizioni critiche sono state ricoverate in ospedale. Tra le vittime ci sono anche i bambini di una scolaresca che era in gita. Ancora non si conoscono le cause esatte del ribaltamento della barca turistica vicino alla spiaggia di Thoovaltheeram a Tanur, città costiera del distretto di Malappuram, nello stato del Kerala.

Il primo ministro dello stato visiterà la zona lunedì e ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime tramite un messaggio su Twitter. Ha anche esortato le autorità del distretto a sovrintendere ai soccorsi. È stato dichiarato un giorno di lutto ufficiale oggi, su disposizione del governo. Il primo ministro Narendra Modi si è mostrato "addolorato per la perdita di vite umane" e ha annunciato un risarcimento per le famiglie delle vittime.

Gli incidenti in barca sono purtroppo frequenti in India, dove molte imbarcazioni sono sovraffollate e sprovviste di adeguate attrezzature di sicurezza. Nel settembre 2020, 12 persone sono annegate quando una barca turistica si è capovolta sul fiume Godavari in piena, nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh. Nel maggio 2018, 30 persone sono morte in un incidente simile nella stessa regione.