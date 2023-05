After Us, un videogioco racconta la Terra devastata dall'incuria dell'uomo

Questa settimana partiamo dai tanti annunci del Playstation Showcase, con le prime immagini di Spider-Man 2 e il remake di Metal Gear Solid 3. La recensione di After Us, gioco che immagina la vita su una Terra devastata dall'incuria dell'uomo, tema molto attuale vista la crisi climatica. In chiusura l'analisi dell'esperto di gaming Lorenzo Fantoni sulle grandi saghe che cambiano pelle ma mantengono lo stesso spirito, come nel caso di Final Fantasy XVI.

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).