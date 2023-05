Altri Mondi - Le meraviglie di Zelda: Tears of the Kingdom

In questa puntata la sfida tra il ROG Ally di Asus e lo Steam Deck di Valve, il debutto di Fornite alle Olimpiadi e la recensione del nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un gioco forse anche troppo grande ed esteso, ma che lascia a noi giocatori l'onere e l'onore di scegliere la nostra avventura. come ci racconta anche l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni.

Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).