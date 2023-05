Altri Mondi - Humanity: quando i Lemmings in salsa giapponese incontrano Kafka

In questa puntata Nicolas Cage che entra in un videogioco nel ruolo di se stesso, la possibile data di uscita di GTA VI e la canzone dei Tenacious D di Jack Black che celebra la passione per i videogiochi. Ma anche la recensione di Humanity, titolo giapponese con la giusta dose di assurdità e ispirato ai leggendari Lemmings usciti sull'Amiga negli anni '90. E la trappola dell'hype, con le promesse fatte dagli sviluppatori che spesso non vengono mantenute, come ci racconta l'esperto di gaming Lorenzo Fantoni.



Altri Mondi è la rubrica a cura di Dario Marchetti che ogni settimana su RaiNews24 e rainews.it esplora il multiverso videoludico (e non solo).