Ambra: "Anche il mondo del lavoro ha un sistema immunitario, il suo strumento è la dignità"

“Il corpo è una macchina straordinaria, protetta da un meccanismo perfetto, quel sistema immunitario che protegge i nostri organi vitali. Anche il mondo del lavoro possiede un sistema immunitario, il suo strumento è la dignità. La dignità, lo dice la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Un lavoro dignitoso, un trattamento dignitoso, una retribuzione dignitosa e quindi un tenore di vita e un'idea di futuro dignitosi, ad oggi sono cose da supereroi”.

Dal palco del concertone Ambra Angiolini “aggiunge” alla Costituzione il diritto alla cura per i disagi psichici. Un assist che permette di ricordare Barbara Capovani, la psichiatra uccisa a Pisa da un suo ex paziente. La foto della donna è stata proiettata sui maxischermi del palco, mentre Mr. Rain ha riproposto la sua “Fiori di Chernobyl”, brano dedicato al tema della depressione: "Mi pare - ha detto l'artista - che nulla è cambiato in un anno".