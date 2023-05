"Anelli di CO2" per misurare il punto di non ritorno del cambiamento climatico in Amazzonia

Il Brasile sta costruendo un gigantesco impianto di torri disposte in sei anelli per nebulizzare anidride carbonica sulla foresta pluviale. Scopo? Misurare i limiti di resistenza al cambiamento climatico, indotto dalle emissioni di gas serra, del grande polmone verde della Terra.

Il progetto, denominato AmazonFACE, mira a sondare la capacità della foresta di assorbire anidride carbonica, un tassello essenziale nel puzzle del riscaldamento globale.

Questo esperimento sul campo aiuterà gli scienziati a capire se ci sia e quale sia il punto di non ritorno dell’Amazzonia rispetto alla crisi climatica. Un evento catastrofico che trasformerebbe la foresta più ricca di biodiversità del pianeta in un paesaggio più arido simile a una savana.

Situato a 70 km a nord di Manaus, il progetto è guidato dall'Istituto nazionale per la ricerca sull'Amazzonia, con il sostegno finanziario del governo britannico, che ha promesso 9 milioni di dollari. Il progetto dovrebbe essere pienamente operativo entro la metà del 2024.

VEDI ANCHE

La foresta pluviale del Congo è il “primo polmone” del pianeta

FACE è l'acronimo di Free Air CO2 Enrichment. Questa tecnologia, sviluppata per la prima volta dal Brookhaven National Laboratory di New York, ha la capacità di modificare l'ambiente circostante alle piante in crescita in modo da riprodurre i futuri livelli di concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera.

"Le piante assorbono l'anidride carbonica insieme all'acqua e alla luce per produrre zuccheri e rilasciare ossigeno. Cosa succede quando si aumenta questo apporto? Non lo sappiamo", ha dichiarato all'Associated Press David Lapola, uno dei principali scienziati del progetto. "Abbiamo prove di esperimenti simili nelle foreste temperate, ma non c'è garanzia che il comportamento sia lo stesso qui in Amazzonia".

Lapola, che insegna all'Università statale di Campinas, sostiene che il punto di non ritorno della foresta amazzonica è legato più probabilmente ai cambiamenti climatici che al tasso di deforestazione. È quindi fondamentale studiare l'impatto di maggiori concentrazioni di anidride carbonica nella foresta per capire cosa ci aspetta.

La teoria dell'impatto catastrofico della deforestazione è proposta in un noto studio dello scienziato della Terra, Carlos Nobre. Secondo Nobre, se la deforestazione raggiungerà una soglia critica del 20-25% in tutta l'Amazzonia, l'equilibrio del sistema pluviale della regione sarà interrotto, portando alla trasformazione della lussureggiante foresta pluviale in una savana.