Angelina Mango canta con Fiorello “Ancora”, il capolavoro portato a Sanremo da De Crescenzo nel 1981

Ospite a “Viva Rai2!”, Angelina Mango ha duettato con Fiorello sulle note di “Ancora” (Testo di Franco Migliacci e musica di Claudio Mattone), il brano portato a Sanremo da De Crescenzo nel 1981. Arrivata in studio dopo aver presentato su via Asiago “Ci pensiamo domani”, Angelina ha dichiarato di aver iniziato a cantare, prima di parlare. “E infatti non sono ancora brava (A parlare, ndr)” dice mentre il comico siciliano la incita. Poi la voce incanta.