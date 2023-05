Antonio Tajani: il governo francese "ha compreso di aver commesso un errore grave" - Video

"Le parole pronunciate dal portavoce del governo francese vanno nella direzione di chi ha compreso di aver commesso un errore grave, di aver offeso il governo italiano". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo in diretta a RaiNews24, a seguito della presa di posizione di Olivier Véran sull'attacco di ieri del ministro degli Interni d'oltralpe Gérard Darmanin. "Non siamo un governo di estrema destra - sottolinea Tajani -. Alcuni toni si possono risparmiare e mi auguro che siano solo le parole di un ministro in campagna elettorale. Noi non abbiamo nessuna voglia di interrompere le relazioni con la Francia".