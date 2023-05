Apre portellone dell'aereo in fase d'atterraggio, paura su volo Asiana Airlines: il video amatoriale

Momenti di terrore in Corea del Sud su un aereo dell'Asiana Airlines con 194 persone a bordo. Un uomo ha aperto il portellone mentre il velivolo si trovava a 213 metri dal suolo, a pochi minuti dall'atterraggio. Alcuni video amatoriali hanno documentato la scena dall'interno della cabina dell'airbus 321. La polizia ha arrestato un uomo di 30 anni. Fortunatamente, il velivolo è atterrato in sicurezza, con il portellone ancora aperto, all'aeroporto internazionale di Daegu. Tutti i 194 passeggeri e i sei membri dell'equipaggio sono sopravvissuti. Tuttavia, 12 persone hanno richiesto assistenza medica per problemi respiratori di cui nove sono stati ricoverati in ospedale.