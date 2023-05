Armata di droni per Kiev: video di Uav Poseidon donati ad esercito ucraino da ex premier Poroshenko

Video di una “armata” di droni donati all'esercito di Kiev, dall'ex premier ucraino Poroshenko (assieme ad una Ong ucraina), per la guerra contro la Russia.

Si tratta degli Uav Poseidon: "In totale 15 veivoli appositamente equipaggiati, l'interazione con un sistema di comunicazione protetta con i punti di artiglieria consente di rendere il più efficace possibile l'uso in combattimento".

"Gli UAV cercano i bersagli e l'artiglieria li colpisce in modo più preciso." Poroshenko: “La quantità di questo lotto di apparecchiature supera i 75 milioni di grivna. In soli 14 mesi dopo l'invasione della Federazione Russa, la Fondazione ha speso più di 2 miliardi di grivna per sostenere l'esercito”.