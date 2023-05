Arte. Asta da record per i fenicotteri di Henri Rousseau

Un capolavoro Henri Rousseau (1844 - 1910) dal titolo "Les Flamants", è stato battuto all'asta da Christie's a New York per 43.535.000 dollari (circa 39.910.000 euro). l'opera, che partiva da una stima di 20 milioni, ha stabilito il nuovo record d'asta per l'artista, superando di gran lunga quello precedente che era di 4,4 milioni dollari registrato nel 1993 sempre da Christie's a Londra.

"Les Flamants" fa parte parte della serie dei dipinti della giungla del pittore francese e raffigura una radiosa scena lacustre con fenicotteri, palme, piante e fiori colorati. Si tratta di un paesaggio immaginario quello composto dall'artista autodidatta che in realtà non ha mai lasciato la Francia.

Per le sue scene tropicali Rousseau trasse ispirazione da riviste, giornali e guide botaniche. Una formazione che completò visitando il Jardin des Plantes di Parigi, per studiare animali vivi e piante esotiche.

Prima di dedicarsi a tempo pieno all'arte, Rousseau si guadagnava da vivere come doganiere alla periferia di Parigi, il che gli valse il soprannome di "Le Douanier".

Max Carter, vicepresidente di Christie's New York per l'arte del XX e XXI secolo, ha detto che quello di Rousseau è "il dipinto più raro che venderemo quest'anno".