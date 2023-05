Artiglieria riduce campagna a gruviera: fuga scomposta truppe russe da Berkhovka, vicino Bakhmut

Un video diffuso dai social ucraini mostrerebbe truppe russe che si ritirano, al fronte vicino Bakhmut in località Berkhovka: le immagini girate dall'alto da un drone mostrano la campagna circostante piena di buchi, crateri lasciati dai colpi dell'artiglieria, accanto ad un bosco: un gruppo nutrito di soldati russi sembrano fuggire a gambe levate, assieme a dei mezzi militari.

Il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak scioglie la riserva e parla chiaramente dei successi ucraini sulla città del Donetsk come "preludio" alla liberazione di tutti i territori occupati dai russi, forte anche delle buone notizie che giungono dal fronte: dopo aver liberato oltre 16chilometri quadrati di territorio in 3 giorni di contrattacchi -un dato del think tank Usa Isw - nell'ultima giornata l'esercitodi Kiev ha riconquistato più di dieci posizioni nei sobborghi a nord a sud della città. E la sua avanzata su Bakhmut continua, facendo prigionieri tra "battaglie feroci", secondo la viceministra della Difesa Hanna Malyar. Il fronte si sposta verso oriente quindi, mentre il presidente ucraino Zelensky continua il suo tour in Europa proprio per incassare quel sostegno - soprattutto militare - per assicurare il successo alle manovre dei suoi soldati.