Assaltano il celebre giardino RHS Chelsea Flower Show di Londra, arrestate 3 attiviste dell'ambiente

Polvere d'arancia sul giardino dell'RHS Chelsea Flower Show, la più grande ed importante esposizione floreale del Regno Unito con sede a Londra.

A compiere l'azione tre attiviste per il clima del gruppo “Just Stop Oil". Il caso ricorda quelli recenti degli attivisti ambientali italiani di “Ultima generazione”, l'ultimo assalto alla Fontana di Trevi con del liquido nero.

"Ferma il petrolio", con la stessa scritta impressa sulle loro magliette bianche le attiviste hanno scavalcato la barriera attorno al celebre giardino progettato da Paul Hervey-Brookes davanti agli occhi dei passanti increduli.

“L'umanità sta fallendo”, “a che serve un giardino se non puoi mangiare?”, l'interrogativo lanciato dalle attiviste ambientali. E ancora: “Questo è un genocidio, bisogna fermare l'uso dei combustibili fossili. E' bellissimo ma non durerà a lungo a meno che non si faccia qualcosa”.

Le tre hanno criticato anche il lavoro della politica ambientale inglese e quella delle Nazioni Unite. Poi hanno invitato le persone a unirsi a loro nella protesta quotidiana, compresa l'azione di bloccare il traffico.

Identificate subito da Scotland Yard: Stephanie Golder, 35 anni, Naomi Goddard, 58, un ingegnere paesaggista in pensione, e Rosa Hicks, 28 anni, sono state arrestate con l'accusa di presunto danno criminale.