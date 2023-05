Djerba, sparatoria in Sinagoga: tre morti

Una guardia navale tunisina ha sparato con l'arma di ordinanza e ucciso un collega e due civili mentre cercava di raggiungere la sinagoga di Ghriba, sull'isola mediterranea di Djerba durante l'annuale pellegrinaggio ebraico. L'aggressore è stato ucciso dalle guardie di sicurezza prima che raggiungesse l'ingresso della sinagoga. I civili uccisi erano di nazionalità francese e tunisina, ha aggiunto il ministero degli Esteri di Tunisi. Altre 10 persone sono rimaste ferite, tra loro ci sono sei agenti di sicurezza e quattro civili.Il movente dell'attacco, avvenuto martedì, è oggetto di indagine. La sinagoga è stata chiusa e le persone all'interno e all'esterno sono state messe in sicurezza. I video che circolano in rete mostrano visitatori in preda al panico che corrono mentre risuonano gli spari.