Attacco missilistico russo su Pavlograd, impressionante video inedito: squarcio di luce nella notte

Prima il buio, poi il cielo notturno che si illumina a giorno: il video impressionante - ripreso dalle telecamere stradali, sembra a grande distanza dal luogo della deflagrazione - dell'esplosione dei missili sulle strutture del complesso militare-industriale ucraino di Pavlograd, nel distretto di Dnipropetrovsk: secondo il ministero della difesa russa, citato da Ria Novosti "L'obiettivo dell'attacco è stato raggiunto. Tutte le strutture designate sono state colpite", ha precisato il ministero sottolineando che "il funzionamento delle imprese che producono munizioni, armi ed equipaggiamento militare" per le forze armate ucraine è stato interrotto".

Il raid ad alta precisione a lungo raggio delle forze russe, con i missili scatenati via via aria e via mare, avrebbe - secondo Mosca - danneggiato pesantemente il flusso di rifornimenti per Kiev, in funzione dell'attesa controffensiva.

Nel raid, uccise due persone e ferite altre 40. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale del 1 maggio. Le vittime erano "uomini molto giovani", ha aggiunto Zelensky, esprimendo le sue condoglianze alle loro famiglie. Il governatore dell'Oblast di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, ha riferito che sono cinque i bambini rimasti feriti nell'attacco russo. Lo ha riportato il Kyiv Indipendent.