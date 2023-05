Attimi di paura per Giovanna Botteri, il petardo esplode a pochi centimetri dalla giornalista

La festa del Primo Maggio in Francia si è trasformata in guerriglia urbana. Giovanna Botteri, da giorni impegnata a raccontare la protesta per la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, si ritrova in una situazione di pericolo. Durante il collegamento con il Tg3 da Parigi, scoppia un petardo a pochi centimetri dalla giornalista. “Siamo a Plaza de la Nacion, il corteo è arrivato. Alle mie spalle un ragazzo è stato appena ferito da una granata. La situazione è davvero molto tesa”, racconta al microfono. Il video immortala la scena. Già lo scorso 15 marzo, l'inviata era stata protagonista di un episodio concitato.