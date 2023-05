Autista con un Suv centra un gruppo di persone in Texas, la scena è straziante

È stato fermato da alcuni testimoni il conducente dell'auto che a Brownsville, in Texas, ha investito un gruppo di persone che si trovavano a una fermata del bus vicino a un centro per migranti, provocando 7 morti e almeno 6 feriti. Lo riferisce la polizia locale, aggiungendo che viene sottoposto a test per eventuale uso di alcol o droghe. L'investigatore Martin Sandoval della polizia di Brownsville ha riferito a KRGV-TV che le autorità stanno indagando per accertare se lo schianto sia stato intenzionale o se si sia trattato di un incidente. Il direttore del centro per migranti, Victor Maldonado, ha riferito che le vittime erano soprattutto cittadini venezuelani.