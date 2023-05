Boncellino, auto della polizia locale nel fango dopo essere stata travolta dalla piena del Lamone

Le immagini che stiamo vedendo in questi giorni raccontano di una situazione drammatica in una quarantina di comuni dell'Emilia-Romagna, colpita per la seconda volta in questo mese di maggio, da una eccezionale ondata di maltempo. Questo video, girato a Boncellino, nel ravennate, dove è esondato il Lamone, mostra un'auto della polizia locale ribaltata dalla forza dell'acqua. Il mezzo è ora parzialmente immerso nel fango.