Aveva pianificato l'attentato nella scuola di Belgrado da un mese: l'arresto di Kosta, 14 anni-Video

Figlio di un famoso radiologo di Belgrado, Kosta K. è stato arrestato dopo la strage di questa mattina nell'istituto scolastico al centro della città.

Secondo le dichiarazioni del capo della polizia di Belgrado, Veselin Milić “alle 8:42 uno sconosciuto ha chiamato e si è presentato come Kosta K. Ha detto di aver sparato a diverse persone nella scuola. Quando la polizia arrivata, è stato accertato che era stata usata un'arma da fuoco”. Kosta è stato arrestato subito dopo l'evento.

Il capo del dipartimento di polizia di Belgrado ha sottolineato che è stato accertato che Kosta aveva pianificato questo atto da un mese. "Il movente non è ancora stato chiarito…. Ha preso l'arma dall'appartamento di suo padre e portato con sé anche quattro molotov. All'arrivo, ha tirato fuori la pistola e ha sparato alla guardia di sicurezza, poi ha ucciso altri tre bambini nelle vicinanze", ha spiegato il capo. Si è poi spostato verso l'aula dove ha ferito l'insegnante e ucciso diversi suoi compagni di classe. Ma ciò che ha scioccato di più Milić è stato che il ragazzo aveva un piano dettagliato su carta con un elenco di coloro che sarebbero stati uccisi.

"Questo è un elenco dei bambini che aveva intenzione di liquidare. Ha elaborato un piano per entrare e uscire dalla scuola. Ha determinato gli obiettivi prioritari. Lo schizzo sembra qualcosa di un videogioco o di un film dell'orrore, il che indica che ha pianificato nel dettaglio come entrare in quale classe", ha concluso Milić.