Azienda quasi completamente sommersa dall'acqua, sopralluogo del proprietario in barca

I danni causati dal maltempo in Emilia-Romagna sono incalcolabili. Numerose le case, i terreni, le attività e le aziende che sono state completamente travolte dall'acqua dei fiumi e torrenti che sono esondati a cause delle intense piogge di questi giorni. E' il caso dell'Unigrà di Conselice, in provincia di Ravenna. Queste drammatiche immagini mostrano il sopralluogo effettuato in barca, per vedere da vicino la situazione in cui versa lo stabilimento. Si riesce ad intravedere parte della struttura e l'insegna, il resto è tutto sommerso dall'acqua.

Questa impresa conta 800 dipendenti e fattura quasi 100 milioni di euro al mese. Sconfortati i proprietari: "Si dice tanto della Romagna, ma ha anche dei bei problemi al suo interno", dice Oliver Martini. E aggiunge: "Noi siamo sempre animati da grande spirito di sacrificio, ci rimbocchiamo le maniche, ma qui se non interviene lo Stato non so chi sarà in grado di supportarci".