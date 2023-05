Bagno di folla per Johnny Depp arrivato a Cannes

Nonostante qualche polemica da parte di attrici e femministe contro l'organizzazione del festival che accoglie "uomini e donne che aggrediscono" (in riferimento a Johnny Depp uscito indenne dalle vicende processuali contro la ex moglie, e alla regista Maiwenn), l'ex Pirata dei Caraibi è stato invece accolto trionfalmente dai suoi fan. Un'accoglienza, quella riservata dal pubblico e dalla folla accorsa per vederlo sfilare sul tappeto rosso, che ha persino eclissato Michael Douglas, Palma d'Oro d'onore, accompagnato dalla moglie, la bellissima Catherine Zeta Jones. Due eventi importanti hanno già lasciato il segno su red carpet della 76 edizione di Cannes: l'apertura ufficiale con il film "Jeanne du Barry", diretto dalla regista francese Maiwenn, co-protagonista con Depp, e la Palma d'Onore, ricevuta da Douglas. Depp oggi sarà in conferenza stampa per parlare del nuovo film che interpreta, una pellicola che lo vede nei panni di Luigi XV impegnato in una relazione con la cortigiana Jeanne du Barry.