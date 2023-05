A Milano la più alta traversata mai realizzata fra grattacieli in Italia

Una camminata su un cavo sospeso nel cielo a 140 metri di altezza, dall’iconico e pluripremiato Bosco Verticale all’UniCredit Tower, l’edificio più alto d’Italia, tra i grattacieli di Portanuova simbolo di Milano in tutto il mondo: è la spettacolare impresa del funambolo Andrea Loreni - la più alta traversata mai realizzata in ambito urbano in Italia - che ha aperto la seconda edizione di BAM Circus – Il Festival delle Meraviglie al Parco, progetto della Fondazione Riccardo Catella, ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM - Biblioteca degli Alberi Milano.

A rendere ancora più unico questo momento è stata l’interpretazione live commissionata da BAM al pianista e compositore Cesare Picco che, passo dopo passo, ha dato spazio all’improvvisazione musicale, accompagnando le emozioni del pubblico attraverso sentimenti di stupore e Meraviglia, fil rouge di tutto il Festival. Oltre 10.000 persone – adulti, giovani, bambini – nel parco e migliaia in streaming hanno seguito l’evento con il fiato sospeso.

Dopo l’inaugurazione, sabato 27 e domenica 28 BAM Circus – Il Festival delle Meraviglie al Parco, gratuito e aperto a tutti, entra nel vivo portando in città il teatro di strada e le arti circensi contemporanee con oltre 40 momenti fra spettacoli e performance di teatro di strada e arti circensi contemporanee, laboratori, clownerie, talk, pic-nic e attività nel parco.