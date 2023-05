Quattro bambini trovati vivi nella foresta amazzonica: sono sopravvissuti a un incidente aereo

Sono sopravvissuti due settimane da soli, nella giungla dopo essere precipitati con un aereo. Una storia straordinaria arriva dalla Colombia: protagonisti quattro bambini di 13, 9, 4 anni e 11 mesi.

Dopo l’incidente aereo, quattro bambini, tra cui un neonato, sono sopravvissuti per 15 giorni da soli nell'Amazzonia colombiana. I piccoli sono stati trovati più di due settimane dopo lo schianto del piccolo velivolo, dove viaggiavano con la madre, ritrovata morta così come gli altri due adulti a bordo. "Una gioia per il Paese", ha esclamato mercoledì il presidente colombiano Gustavo Petro, annunciando il ritrovamento dei bambini. Più di cento soldati aiutati da cani da fiuto si erano messi sulle tracce dei piccoli. Le squadre di soccorso avevano scoperto un rifugio improvvisato fatto di bastoncini e rami, accendendo la speranza di ritrovare almeno un sopravvissuto. Per due settimane i bambini hanno vagato nella foresta vergine tra il dipartimento di Caqueta, dove è stato ritrovato il piccolo aereo, e quella di Guaviare, nel sud della Colombia. Il mezzo, un Cessna 206, era scomparso dai radar il 1° maggio nei pressi di San José di Guaviare, dove doveva dirigersi.