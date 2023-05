Battaglie a Bakhmut con gli occhi del nemico video dei feroci combattimenti tra le rovine

Filmato di guerra sui social russi, combattimenti tra le macerie e la polvere a Bakhmut. "Con gli occhi del nemico": video delle feroci battaglie tra le rovine. Nel post sui social: “I militanti delle Forze Armate dell'Ucraina corrono lungo il pezzo di città lasciato alle loro spalle sotto il fuoco”.

Yevgeny Prigozhin, leader della compagnia militare privata Wagner, ha detto che i suoi combattenti sono avanzati a Bakhmut in mezzo a feroci combattimenti con le truppe ucraine. "Wagner è avanzata di 260 metri a Bakhmut", ha postato Prigozhin su Telegram. "Il nemico ora occupa 1,85 km di territorio", ha detto avvertendo però che la controparte sta offrendo "una feroce resistenza". "Combattono in ogni casa, ogni ingresso, ogni metro quadrato di territorio, nonostante il nemico occupi solo una piccola percentuale di territorio", ha commentato.

Prigozhin ha aggiunto che non è stato possibile circondare le rimanenti posizioni ucraine a causa del recente ritiro dei paracadutisti russi. "In realtà, i paracadutisti russi, a seguito di un assalto nemico vicino a Bakhmut, hanno preso una linea favorevole agli ucraini", ha spiegato il leader di Wagner. Prendendo di mira Valery Gerasimov, il capo di stato maggiore russo, Prigozhin ha poi affermato che "l'istantanea ritirata di Gerasimov di fronte al nemico oggi non consente di chiudere" la battaglia di Bakhmut. "Ma stiamo avanzando", ha concluso.