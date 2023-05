Bebe Vio si laurea: è dottoressa in Comunicazione e Relazioni Internazionali

“Seee, il mio nuovo ‘titolo’ da mettere in bacheca”, scrive Bebe Vio fresca di laurea in Comunicazione e Relazioni Internazionali alla John Cabot University di Roma. La campionessa nel fioretto individuale è riuscita a completare il ciclo di studio nonostante il furto del pc, con dentro la tesi. Il 29 aprile scorso, Vio, classe 1997, era apparsa disperata sui social. Con gli occhi gonfi di lacrime raccontò l'increscioso episodio, avvenuto in un ristorante di Roma dopo il funerale di suo nonno, e lanciò un appello (inascoltato): “Più dello smartphone e del portafogli, ho bisogno del file della tesi di laurea che si trova all'interno del pc”. Ora tutto è passato.