Il faro puntato su Ben Affleck e Jennifer Lopez coglie un dettaglio che accresce il dubbio - video

I due divi non possono fare un passo senza che qualcuno tenti una psicanalisi di coppia spesso basata sul colore del vestito di lei o su cosa hanno ordinato al ristorante. In questi giorni è diventato virale il video in cui Ben Affleck accompagna Jennifer Lopez alla auto e poi le apre la portiera, ma poi nel chiuderla dopo che lei è entrata sembrerebbe mostrare stanchezza ed un certo nervosismo nel gesto. Il tutto è accaduto dopo una passeggiata della coppia per le strade di santa Monica ed il video ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Sono i social bellezza.