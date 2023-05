Black bloc lanciano molotov contro gli agenti: ecco il momento in cui il poliziotto resta ustionato

Un agente di polizia è stato colpito da una molotov e ha riportato ustioni. “È ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita”, ha fatto sapere il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin. Nella capitale, così come in altre città francesi, le manifestazioni del Primo Maggio si sono trasformate in uno scenario di guerra civile. Agli attacchi dei black bloc, gli agenti hanno usato lacrimogeni e cannoni ad acqua per respingere i manifestanti. La frangia più violenta ha rotto le vetrine di banche e agenzie immobiliari e lanciato molotov. In particolare una avrebbe colpito e ustionato il poliziotto impegnato a garantire l'ordine pubblico. Le proteste, che da mesi agitano la Francia, riguardano la controversa riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron che innalza da 62 a 64 anni l'età pensionabile.