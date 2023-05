Fifa, Gianni Infantino: "Le offerte tv per i mondiali femminili sono al limite del vergognoso"

"Le offerte tv per i mondiali femminili sono al limite del vergognoso, circa 200 volte in meno rispetto a quello maschile considerando che l'Italia femminile al Mondiale c'è, al contrario del calcio maschile. Non chiediamo che venga pagato quanto quello maschile, ma che si rispettino le donne che fanno questo sport. E' un Mondiale, l'Italia farà bene perché il calcio femminile sta facendo passi in avanti importanti e noi come Fifa faremo in modo che si arrivi alla parità. Investiamo molto nel calcio femminile nonostante alcune volte veniamo criticati per il montepremi più basso, ma questo è collegato agli introiti. Da quando sono arrivato io siamo passati da 15 milioni a 150 milioni di montepremi. Non siamo ancora a livello del calcio maschile, vogliamo arrivarci, ma serve che anche coloro che criticano mettano dei fatti e delle azioni dietro queste critiche. Il Mondiale femminile, oggi, è un evento molto importante; per questo Mondiale pensiamo di avere 2 miliardi di persone che lo guarderanno"