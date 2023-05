Insulti razzisti a Vinicius Junior: "Non è calcio, è disumano"

Il razzismo nei confronti dell'attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius Júnior sta diventando un caso politico. I leader politici brasiliani, a partire da Luiz Inacio Lula da Silva, hanno alzato la voce per difendere il calciatore, stella verdeoro del Real Madrid che in diversi stadi della Liga spagnola è diventato il bersaglio preferito dei razzisti, come da lui stesso denunciato sui social.

Sempre sui social lo stesso Vinicius ha postato la foto del Cristo Redentore di Rio de Janeiro spento per un'ora in segno di solidarietà nei suoi confronti. "Nero e imponente. Il Cristo Redentore era proprio così. Un gesto di solidarietà che mi commuove, ma soprattutto che mi sprona ancor di più a portare alla luce la nostra lotta - ha scritto l'attaccante del Real - apprezzo molto tutte le manifestazioni di affetto e supporto che ho ricevuto negli ultimi mesi. Sia in Brasile che nel mondo. So esattamente da chi. Contate su di me, so che la maggioranza delle persone è fatta di brava gente e io non mollo".