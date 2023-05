Tra i vicoli di Napoli: una giornata "ordinaria" dopo una stagione straordinaria

Dopo avere vinto il loro primo scudetto in 33 anni e una nottata di celebrazioni in grande stile, i tifosi del Napoli raccontano che hanno ancora voglia di festeggiare e promettono che continueranno a farlo fino alla fine della stagione. Nei Quartieri spagnoli, un simbolo della storia della città, i fan ritornano alla loro vita di tutti i giorni dopo essere stati in piedi fino all'alba a vedere i fuochi d'artificio. E qualcuno ha scelto anche una pizza come premio ben meritato per una stagione tutta da ricordare.