Bologna - Roma 0-0: la sintesi della partita

Termina 0-0 la sfida tra Bologna e Roma allo stadio Dall'Ara, dopo un primo tempo vivace ed equilibrato e una ripresa in cui i cambi del tecnico José Mourinho spingono i giallorossi all'arrembaggio, senza riuscire però a trovare il gol. Al 94esimo anzi è il rossoblù Zirkzee ad andare a un passo dalla rete. La Roma è così sesta a 59 punti, due in meno del Milan al quinto posto e uno in più dell'Atalanta al settimo. La Roma guadagna un punto sia sui rossoneri sia sui bergamaschi, entrambi usciti sconfitti nelle rispettive gare contro Salernitana e Spezia.

In base al regolamento Uefa, l'attuale piazzamento della squadra capitolina garantirebbe l'accesso in Europa League se a vincere la Coppa Italia fosse l'Inter, tra le prime sei in classifica. La Roma accederebbe in Conference League se a conquistare la Coppa Italia fosse la Fiorentina, in ottava posizione. Sempre ovviamente se quest'anno i giallorossi non vincessero l'Europa League, nel qual caso si qualificherebbero in Champions. Il Bologna sale invece a 47 punti ed è undicesimo.