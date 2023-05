Empoli - Salernitana 2-1: la sintesi della partita

L'Empoli s'impone in casa sulla Salernitana con una gara tutta d'attacco in questo posticipo della 34esima giornata, vincendo per 2-1.

Di Cambiaghi al 38' il gol del vantaggio toscano, al 63' il raddoppio di Caputi, accorcia le distanze Piątek all'86'.

Entrambe le squadre, grazie ai risultati degli ultimi incontri, hanno un buon margine di sicurezza che le allontana dalla zona calda della classifica, ma non hanno ancora la certezza matematica della salvezza.