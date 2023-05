Totti: "Se Mou resta alla Roma? Non lo so, prima ero più fiducioso, adesso un po' meno"

Francesco Totti: "Se Mourinho resta alla Roma? Non lo so, prima ero più fiducioso, adesso un po' meno. Se ci ho parlato? Sì, ma non di queste cose. La sua battuta sul mercato fatto con 7 milioni? Mourinho è l'allenatore della Roma e può dire ciò che vuole, se ha fatto questa battuta è la verità. Avendo fatto un mercato non dico povero ma così sintetico, arrivare in Champions sarebbe un traguardo incredibile". E infine, sulla nuova penalizzazione alla Juventus: "Non posso giudicare ma se le hanno tolto 10 punti qualcosa di sbagliato è stato fatto. Di sicuro si è riaperta la lotta per la Champions".