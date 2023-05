Sampdoria - Empoli 1-1: la sintesi della partita

L'Empoli pareggia 1-1 a Genova grazie a una rete di Piccoli al 93esimo e conquista la salvezza matematica in serie A. La Sampdoria lotta come un leone, pur essendo già condannata alla serie B e contestata da un duro striscione dei suoi stessi tifosi, e al 34esimo passa in vantaggio grazie a un bel tiro di prima di Zanoli su suggerimento di Quagliarella. Il pareggio porta gli azzurri a 39 punti, nove in più di Spezia e Verona, un risultato che vale la permanenza nella massima serie. La Sampdoria resta ultima a 18 punti, sei in meno della Cremonese a quota 24.