Udinese - Sampdoria 2-0: la sintesi della partita

L'Udinese sconfigge la Sampdoria per 2-0 e la condanna alla retrocessione matematica in serie B a quattro giornate dalla fine del campionato. Una retrocessione con beffa perché arriva a pochi giorni dalla promozione in serie A del Genoa. Le reti che decidono l'incontro, entrambe nel primo tempo, sono firmate al nono minuto da Pereyra e al 34esimo da Masina. I blucerchiati al 58esimo colpiscono un palo con Gabbiadini: un gol sfiorato che, se trasformato, per la squadra ligure non avrebbe comunque cambiato le sorti né della gara né della stagione.