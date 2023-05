Verona - Empoli 1-1: la sintesi della partita

L’Empoli beffa il Verona con un gol al 96esimo. Ai padroni di casa non basta una zampata di Adolfo Gaich a metà della ripresa per conquistare la salvezza. Al Bentegodi finisce 1-1 e il Verona resta al terzultimo posto in classifica, a quota 31 insieme allo Spezia. Al Bentegodi è una brutta partita. Troppo alte le temperature e troppo alta la posta in palio: del resto l’Empoli, già ampiamente salvo, non aveva nulla da chiedere al campionato. Pochi sussulti nel primo tempo (la traversa esterna di Ngoge e l’occasione di Cacace), quasi nessuno nella ripresa. A sbloccare la partita è Gaich che, appena entrato, al 61esimo trova il tap-in vincente dopo che Vicario non era riuscito a trattenere il potente tiro dalla distanza di Ngonge. Il resto della gara scivola via senza emozioni. Ma nel finale gli ospiti insistono, con Montipò che si esalta, ma proprio all’ultimo arriva la bella azione e conclusione di Stojanovic che, complice anche la sfortunata deviazione di Magnani, finisce in rete e gela gli scaligeri. Ora il Verona si giocherà la salvezza all’ultima giornata in casa del Milan: saranno 90 minuti di fuoco a San Siro.