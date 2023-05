Canada. L’auto passa attraverso l’incendio, il video dalla dash cam

La città di Halifax in Nuova Scozia ha dichiarato lo stato di emergenza a causa di un incendio che sta imperversando nella zona.

L'incendio ha causato un'enorme colonna di fumo sulla città portuale lungo la costa orientale del Canada.

Il video registrato dalla telecamera sul cruscotto mostra un’auto che si avventura in mezzo all’incendio ad Hammonds Plains con il fumo oscura completamente il cielo e le fiamme che lambiscono la strada su entrambi i lati.

Il fumo è così denso da azzerare la visibilità tanto che un altro veicolo appare improvvisamente davanti all’auto che è costretta a frenare bruscamente.

L’incendio ha provocato interruzioni nella fornitura di energia elettrica e ha costretto alcune comunità all'evacuazione.

Lo stato di emergenza rimarrà in vigore per sette giorni, a meno che non venga revocato o esteso, hanno dichiarato le autorità cittadine.