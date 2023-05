Cannone d'artiglieria semovente russo Msta-SM2 distrugge veicoli e fortificazioni mimetizzate

Video propagandistico russo: nel filmato un soldato di Mosca dimostra entusiasmo spiegando le caratteristiche dell'obice "Msta-SM2", un cannone d'artiglieria semovente russo che distrugge veicoli corazzati e fortificazioni mimetizzate ucraine: "I cannoni cambiano posizione di tiro e riparano decine di volte al giorno, essendo costantemente in movimento.

"Questa tattica 24 ore su 24 disorienta il nemico, facendogli sprecare munizioni".

Da Biden nuove armi per Kiev

Nella sua due giorni al G7 di Hiroshima, in Giappone, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto la conferma del sostegno da parte dei 'Sette grandi', un nuovo pacchetto di aiuti militari da parte degli Stati Uniti per 375 milioni di dollari, nonchè un'apertura sui caccia F-16. La fornitura Usa, ha spiegato il presidente Joe Biden, comprende munizioni, artiglieria e veicoli blindati. La partita più difficile resta quella degli F-16. Biden ha affermato di aver ricevuto una "garanzia netta" da Zelensky che non avrebbe utilizzato i caccia forniti dall'Occidente per attaccare il territorio russo, pur sottolineando che potrebbero essere usati "ovunque le truppe russe si trovino all'interno dell'Ucraina e dell'area". Il leader di Kiev ha parlato di "un momento storico per l'intera architettura della sicurezza in Europa e nel mondo", anche se restano da capire i tempi di addestramento dei piloti ucraini, dell'invio dei caccia e dei paesi fornitori.Mentre il presidente Usa è stato costretto ad accorciare la sua missione all'estero per rientrare e negoziare con i repubblicani sul tetto al debito ed evitare il default, Trump ha tuonato dal suo social Truth che "Biden avvicina il mondo alla terza guerra mondiale. Io sono l'unico che può evitarla e riportare la pace in Europa e nel mondo". E a proposito di pace, Zelensky ha proposto di svolgere a luglio, a 500 giorni dall'inizio del conflitto scatenato dalla Russia, un vertice sul piano avanzato da Kiev per porre fine alla guerra, sottolineando che "la formula di pace è stata sviluppata in modo che ciascuno dei suoi punti fosse supportato da risoluzioni delle Nazioni Unite".