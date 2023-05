Cannone lancia un missile, lo sparo fa tremare il terreno: l'esercito ucraino mostra i muscoli

Sul canale "Armi della Vittoria" un video propagandistico mostra il lancio di missili di precisione, armi di artiglieria ed aerei che - secondo il post su Telegram - sono prodotti da kiev: "Sapevi che l'Ucraina ha carri armati, auto blindate, missili, UAV d'attacco, mortai, fucili di precisione e aeroplani di propria produzione?".

Il segretario di stato americano Antony Blinken ha dichiarato tre giorni fa che gli Stati Uniti hanno autorizzato un'ulteriore assistenza alla sicurezza per l'Ucraina, tra cui artiglieria pesante e munizioni, armi anticarro e altre attrezzature da campo per un valore di 300 milioni di dollari.

Il governo ucraino ha pianificato per diversi mesi una grande controffensiva contro la Russia.

Il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha dichiarato a inizio aprile che Kiev aveva programmato la sua controffensiva per l'estate, mentre i media statunitensi hanno riferito che avrebbe dovuto iniziare il 30 aprile.