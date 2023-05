Cannoni "portatili", la tattica russa dei sistemi missilistici anticarro: montati a tempo record

Nei filmato soldati russi scendono da un camion in una zona di guerra non precisata, trasportano i componenti per un grosso cannone portatile che viene montato a tempo record al fronte: si tratta - così nel post, diffuso sui social di Mosca - di una "tattica per i sistemi missilistici anticarro, per distruggere le postazioni ucraine".

Nei video propagandistici russi le presunte modernità ed efficacia dell'arsenale di Putin, un contrasto a tratti stridente con quanto apparso nella parata del giorno della vittoria, il 9 Maggio: con l'unico carro armato che ha sfilato sulla Piazza Rossa, il "leggendario" T34 sovietico - pezzo da museo - che diede un contributo decisivo alla sconfitta delle divisioni di Hitler, ma 78 anni fa.