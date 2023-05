Capo del Wagner accusa e insulta il Cremlino: il video shock con dozzine di soldati russi morti

Yevgeny Prigozhin, capo del gruppo mercenario privato russo Wagner, sostenuto dal Cremlino, ha scelto ancora le maniere forti per richiamare l'attenzione dei vertici militari russi. Il video, diffuso su Telegram, mostra dozzine di soldati morti durante i combattimenti in Ucraina. Guarda in camera e perde le staffe, Prigozhin insulta l'esercito russo per la sua incapacità di fornire munizioni e si lascia andare in una scarica di imprecazioni. In particolare le accuse del responsabile del gruppo Wagner sono rivolte al capo di stato maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov e al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per una “carenza di munizioni” che quantifica nel “70%” in meno rispetto alle promesse. E a loro imputa il destino crudele dei suoi soldati, che sarebbero deceduti sotto il fuoco nemico il 4 maggio.