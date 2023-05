La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sul caso della trans picchiata dagli agenti

Il fascicolo in procura a Milano è per lesioni aggravate dall’abuso della funzione pubblica. Al momento è a carico di ignoti.

Per le iscrizioni sul registro degli indagati dei vigili responsabili dell’aggressione, due giorni fa, ai danni di una transessuale brasiliana, serve che lei sporga denuncia. Ha 90 giorni di tempo per farlo.

“Ho paura, ma voglio giustizia”, ha detto la vittima al collega del Tg3 Jari Pilati.



Intanto emergono nuovi particolari sui momenti prima del video che immortala le manganellate contro una persona a terra e con le mani alzate: l’intervento di prima mattina davanti a una scuola al parco Trotter per una segnalazione di una persona che inveisce contro i passanti. Lei è su di giri, fuori controllo, spiegano gli uomini della municipale. Si morde una mano millantando di avere l’Aids.

Una volta in macchina verso l’ufficio arresti in zona Bocconi, la brasiliana, continuano gli agenti, finge di avere un malore.

Loro accostano, ma una volta aperta la portiera, lei colpisce uno di loro e prova a fuggire.



Parte l’inseguimento che si conclude con le immagini, durissime, che hanno fatto il giro della rete.



In attesa di capire gli sviluppi dell’inchiesta penale, i vigili coinvolti sono stati spostati in ufficio. Aperta anche un’indagine interna.