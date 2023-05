Cesena, allerta 3: "Abbandonare i piani terra e gli scantinati"

Il fiume Savio è esondato in centro a Cesena. Il fiume è straripato nella zona di via Cesare Battisti, in una zona centrale. Il Comune aveva avvisato i cittadini dicendo di allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati. Timori anche per le piene di altri dieci fiumi, soprattutto in Romagna: si tratta di Idice, Samoggia, Ausa, Uso, Montone, Marzeno, Voltre, Savio, Pisciatello e Marecchia, che già in mattinata avevano superato la soglia di allerta 3.