Giro d'Italia 2023 (video), la caduta di Oscar Rodriguez (Movistar Team)

Lo spagnolo Oscar Rodriguez, ciclista della Movistar Team, è sbandato colpendo prima un cartello della segnaletica stradale e poi lo spigolo di un'abitazione. Il corridore è stato portato in ospedale in ambulanza. È la seconda grave caduta nel corso dell'undicesima tappa del Giro d'Italia, tra Camaiore e Tortona, dopo quella che ha coinvolto la maglia rosa Geraint Thomas, britannico della Ineos Grenadiers, e il suo connazionale e compagno di squadra Tao Geoghegan Hart. Thomas si è rialzato ed è ripartito subito, Geoghegan Hart invece è stato portato in barella in ospedale.